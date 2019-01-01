Экс-сенатор предложил вновь криминализировать семейные побои
Глава коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» в эфире НСН заявил, что сейчас у государства нет механизма вмешательства в семейные конфликты.
Закон о запрете домашнего насилия не был принят в России, поскольку не удалось прийти к единому мнению по поводу мер, которые могут применяться в этих случаях. Своим мнением по этому поводу поделилась с участниками форума «Территория смыслов» уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Одним ужесточением уголовного наказания проблему насилия в семье не изменить, поэтому в Госдуме займутся разработкой комплексных мер для решения этого вопроса. Об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
«Просто "забить зоны" - не выход. На самом деле здесь нужно решать не только криминализацией или декриминализацией каких-то проблем, нужно решать вопросы с точки зрения защиты семьи, каких-то других историй, которые иногда, кажется, не относятся к этому.
Глава коллегии адвокатов «Тарло и партнеры», экс-сенатор Евгений Тарло в беседе с НСН заявил, что декрминализация побоев в семье сыграла злую шутки. Число пострадавших растет, но механизмов воздействия у государства нет.
«Насилие в семье существует, и я считаю, что ошибочно декриминализовали побои. Обычно насилие в семье связано не с тяжкими преступлениями, а с побоями, как я сказал ранее. К сожалению, у нас в области семейного права всё движется какими-то толчками. То мы все криминализируем, то декриминализируем. И в такие мягкие периоды происходит увеличение числа насилия в семьях. Это связано с пьянством, и «бытовуха» занимает значительную долю в общем числе преступлений. По моему мнению, нужно вернуть побои в число уголовно наказуемых деяний. И у полиции появится инструмент вмешательства в личную жизнь супругов. Сейчас его нет», - констатировал Евгений Тарло.
В интервью НСН лидер движения «За права женщин России», почётный адвокат России Людмила Айвар заявила, что одним только законом проблему не решить, нужно перестраивать сам институт семьи.
Напомним, в начале недели спикер Совфеда Валентина Матвиенко обратилась к омбудсмену с предложением сосредоточить усилия в мониторинге и разработке соответствующего законопроекта.
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