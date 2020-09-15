Создатель «Спутника V» раскрыл, как избежать новых волн коронавируса

Избежать появления второй и последующих волн коронавирусной инфекции в России возможно только посредством тотальной вакцинации. Такую точку зрения высказал в эфире Первого канала директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Именно в НИЦ разработана первая вакцина от COVID-19 «Спутник-V». Гинцбург утверждал, что в случае отсутствия массовой вакцинации, есть опасность второй, третьей и даже десятой волн эпидемии. При этом, по словам специалиста, повторная прививка повышает иммунную защиту организма от нового коронавируса в шесть раз и даже больше, отмечает Газета.ру.

Препарат «Спутник V» был зарегистрирован в России 11 августа. При этом сейчас проходят пострегистрационные испытания вакцины. Зарубежные специалисты выражают сомнения в том, что субстанция уже готова к широкому применению.