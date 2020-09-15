Создатель «Спутника V» раскрыл, как избежать новых волн коронавируса
Избежать появления второй и последующих волн коронавирусной инфекции в России возможно только посредством тотальной вакцинации. Такую точку зрения высказал в эфире Первого канала директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Именно в НИЦ разработана первая вакцина от COVID-19 «Спутник-V». Гинцбург утверждал, что в случае отсутствия массовой вакцинации, есть опасность второй, третьей и даже десятой волн эпидемии. При этом, по словам специалиста, повторная прививка повышает иммунную защиту организма от нового коронавируса в шесть раз и даже больше, отмечает Газета.ру.
Препарат «Спутник V» был зарегистрирован в России 11 августа. При этом сейчас проходят пострегистрационные испытания вакцины. Зарубежные специалисты выражают сомнения в том, что субстанция уже готова к широкому применению.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал сегодня, что каждый седьмой привитый доброволец жалуется на мышечные боли, слабость, повышение температуры.
Как уточняет Ura.ru, первой вакциной уже привились дочь президента России Владимира Путина, а также несколько высокопоставленных чиновников и политиков. Среди них – министр обороны, мэр Москвы, лидер ЛДПР.
В то же время, врач и телеведущий Александр Мясников выразил мнение, что коронавирусную напасть можно расценивать в качестве тренировки человечества перед концом света.
«Ты еще не выступаешь, а просто на ринге со спарринг-партнером тренируешься», цитирует «Свободная пресса» медика.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru