СМИ: Андрей Макаревич планирует возвращение программы «Смак»

Отмечается, что музыкант уже нашёл бизнес-партнёра. По данным канала, это один из продюсеров проекта «Рецепт на миллион» Павел Судаков, который в качестве режиссёра стоял у истоков «Смака» в 1990-х года.

«В какой стране всё это хотят снимать и показывать, пока неясно», - говорится в сообщении.

Ранее в России принадлежащее Макаревичу ООО «Философия ненасилия» исключили из ЕГРЮЛ из-за внесения недостоверных сведений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».