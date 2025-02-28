СМИ: Андрей Макаревич планирует возвращение программы «Смак»
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) намерен возродить кулинарное шоу программы «Смак». Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что музыкант уже нашёл бизнес-партнёра. По данным канала, это один из продюсеров проекта «Рецепт на миллион» Павел Судаков, который в качестве режиссёра стоял у истоков «Смака» в 1990-х года.
«В какой стране всё это хотят снимать и показывать, пока неясно», - говорится в сообщении.
Ранее в России принадлежащее Макаревичу ООО «Философия ненасилия» исключили из ЕГРЮЛ из-за внесения недостоверных сведений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru