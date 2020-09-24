«Морочит голову». Лавров высказался о позиции ОЗХО по Навальному
Организация по запрещению химического оружия не ответила на запросы России по делу Алексея Навального и продолжает «морочить голову», заявил глава МИД Сергей Лавров.
По его словам, ОЗХО предлагает обратиться в Берлин, который, в свою очередь, ссылается на Гаагу. Лавров отметил, что руководство организации убеждало Москву, что «они ни при чем».
«Потом, когда выяснилось, что они были при чем, что более того, они даже приезжали в клинику Charite, брали пробы у Алексея Навального, они стали извиняться, что, мол, было недоразумение», - сказал министр иностранных дел.
Лавров назвал сложившуюся ситуацию «достаточно интересной» с учетом приверженности запада международному праву.
Оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, политика отвезли в реанимацию. Вскоре он впал в кому. Российские врачи не нашли признаков отравления Навального.
Спустя несколько дней оппозиционера спецбортом перевезли в немецкую клинику. Вскоре в Германии заявили, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок». Немецкие врачи вывели политика из комы 10 сентября.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+6 595 / сут.
Умерли
19 948+149 / сут.
Выздоровели
930 тыс.+6 130 / сут.
- Лавров назвал делом чести для Германии достроить «Северный поток-2»
- Златан Ибрагимович заразился коронавирусом
- Стали известны сроки появления в продаже китайской вакцины от COVID-19
- В Москве выросла заболеваемость корью и коклюшем
- «Морочит голову». Лавров высказался о позиции ОЗХО по Навальному
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru