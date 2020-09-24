«Морочит голову». Лавров высказался о позиции ОЗХО по Навальному

Организация по запрещению химического оружия не ответила на запросы России по делу Алексея Навального и продолжает «морочить голову», заявил глава МИД Сергей Лавров.

По его словам, ОЗХО предлагает обратиться в Берлин, который, в свою очередь, ссылается на Гаагу. Лавров отметил, что руководство организации убеждало Москву, что «они ни при чем».

«Потом, когда выяснилось, что они были при чем, что более того, они даже приезжали в клинику Charite, брали пробы у Алексея Навального, они стали извиняться, что, мол, было недоразумение», - сказал министр иностранных дел.