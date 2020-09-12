Создатель «Новичка» прокомментировал версию о более сильной модификации яда

Ринк утверждает, что «Новичок» не имеет отношения к делу Навального.

«Это вещество другого класса — то, о чем они пишут. Оно никогда не было бинарным оружием», — заявил разработчик.

Навальный в настоящее время находится берлинской клинике, куда он был доставлен на лечение. Политику стало плохо на борту самолета Томск-Москва. По предварительным данным, он был отравлен. Инцидент произошел 20 августа.

Правительство Германии 2 сентября заявило, что немецкие специалисты установили, что отравление Навального произошло субстанцией группы отравляющих боевых веществ «Новичок».

Если бы стаканчик Навального, из которого он пил в кафе аэропорта Томска, был «обмазан» веществами группы «Новичок» или яд находился в самом чае, тогда подавать его должен был бы человек в специальном защитном костюме. Об этом в эфире ранее заявил полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко.