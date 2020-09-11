Spiegel: Навального «отравили» более сильной формой «Новичка»
Для «отравления» Алексея Навального использовалась более «сильная» форма «Новичка». Об этом сообщает издание Spiegel. Президент Федеральной разведывательной службы Бруно Каль подчеркнул, что якобы примененный яд тяжелее предыдущих его форм. Немецкое СМИ отмечает, что оппозиционер, по расчетам отравителей, должен был кончаться в самолете.
Ранее власти Германии заявили, что Навальный был отравлен веществом класса «Новичок». Берлин призвал Москву начать расследование. В России, однако, считают, что оснований для этого нет: российские врачи не нашли яда в организме политика, а Берлин утверждения об отравлении не обосновал.
В свою очередь, и немецкая газета Die Zeit ранее сообщила, что Алексея Навального «отравили» новым типом «Новичка». Издание утверждает, что отравители якобы брызгали ядом в чай оппозиционного политика, либо смазывали веществом поверхность чашки или стаканчика, из которого он пил.
Если бы стаканчик Навального, из которого он пил в кафе аэропорта Томска, был «обмазан» веществами группы «Новичок» или яд находился в самом чае, тогда подавать его должен был бы человек в специальном защитном костюме. Об этом в эфире НСН заявил полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко.
Между тем, врачи немецкой клиники Charite, где в настоящий момент на лечении находится Алексей Навальный, не передадут российский властям информацию о состоянии его здоровья без согласия самого пациента. Об этом заявила Генпрокуратура Берлина.
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