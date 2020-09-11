Spiegel: Навального «отравили» более сильной формой «Новичка»

В свою очередь, и немецкая газета Die Zeit ранее сообщила, что Алексея Навального «отравили» новым типом «Новичка». Издание утверждает, что отравители якобы брызгали ядом в чай оппозиционного политика, либо смазывали веществом поверхность чашки или стаканчика, из которого он пил.

Если бы стаканчик Навального, из которого он пил в кафе аэропорта Томска, был «обмазан» веществами группы «Новичок» или яд находился в самом чае, тогда подавать его должен был бы человек в специальном защитном костюме. Об этом в эфире НСН заявил полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко.

Между тем, врачи немецкой клиники Charite, где в настоящий момент на лечении находится Алексей Навальный, не передадут российский властям информацию о состоянии его здоровья без согласия самого пациента. Об этом заявила Генпрокуратура Берлина.