«Используются в военном деле»: Назван принцип работы нейросетей
Маркетинг и контент-директор TexTerra Александр Монахов объяснил, что подобные «программы» могут быть установлены на любой компьютер.
Маркетинг и контент-директор TexTerra Александр Монахов в пресс-центре НСН рассказал о принципах работы нейросетей.
«Грубо говоря, нейросеть – это всего лишь программа, она валяется где-то на сервере или на рабочем компьютере. Любую нейросеть в теории можно скачать на домашний компьютер и пользоваться, она сожрет много ресурсов, но все будет работать. Если она не подключена к глобальному интернету, все знания, которыми она оперируют, будут до момента, как ее загрузили, если подключена – может развиваться. Важным моментом является обучение нейросетей», - рассказал он.
Он представил основные сферы, в которых уже используются такие программы.
«Нейросети сейчас используются повсюду. В военном деле наверняка используются, в медицине, я надеюсь, используются. В киберпреступности давно используется», - добавил Монахов.
В США исследователи из Массачусетского технологического института работают над проектом «Цифровое бессмертие». Специалисты хотят научить нейросети «заменять» людей после смерти. Уже сейчас нейронные сети могут использоваться в медицинских исследованиях и в лечении. Например, они могут использоваться для анализа медицинских данных и выявления рисковых факторов, связанных с заболеваниями, а также для разработки индивидуальных планов лечения.
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