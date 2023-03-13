«Используются в военном деле»: Назван принцип работы нейросетей

Маркетинг и контент-директор TexTerra Александр Монахов в пресс-центре НСН рассказал о принципах работы нейросетей.

«Грубо говоря, нейросеть – это всего лишь программа, она валяется где-то на сервере или на рабочем компьютере. Любую нейросеть в теории можно скачать на домашний компьютер и пользоваться, она сожрет много ресурсов, но все будет работать. Если она не подключена к глобальному интернету, все знания, которыми она оперируют, будут до момента, как ее загрузили, если подключена – может развиваться. Важным моментом является обучение нейросетей», - рассказал он.

Он представил основные сферы, в которых уже используются такие программы.

«Нейросети сейчас используются повсюду. В военном деле наверняка используются, в медицине, я надеюсь, используются. В киберпреступности давно используется», - добавил Монахов.

В США исследователи из Массачусетского технологического института работают над проектом «Цифровое бессмертие». Специалисты хотят научить нейросети «заменять» людей после смерти. Уже сейчас нейронные сети могут использоваться в медицинских исследованиях и в лечении. Например, они могут использоваться для анализа медицинских данных и выявления рисковых факторов, связанных с заболеваниями, а также для разработки индивидуальных планов лечения.

