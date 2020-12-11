В центре Гамалеи объяснили ВИЧ-эффект австралийской вакцины от COVID

Австралийская компания CSL и Университет Квинсленда временно завершили клинические испытания вакцины коронавируса. В заявлении компании говорится, что у некоторых испытуемых обнаружили ложноположительный результат теста на ВИЧ-инфекцию. В компании утверждают, что вакцина никаким образом не могла спровоцировать заболевание у добровольцев. Последующие тесты подтвердили отсутствие ВИЧ у испытуемых.

Заведующий лабораторией медиаторов и эффекторов иммунитета НИЦЭМ им. Гамалеи Анатолий Суслов в эфире НСН рассказал, что вероятно, в геноме вируса был значительный участок, совпадающий с геномом ВИЧ, что и вызвало определение тестами этой болезни.

«Возможна проблема тестирования - неизвестно, что за тесты у них. Если эти тесты специфичны, тогда возникает проблема перекрестной активности. Если у них в вакцине есть антиген, который по какой-то причине стимулирует перекрестный ответ на ВИЧ - что возможно, потому что вирусы имеют сходные последовательности, - тогда чисто случайно при разработке вакцины можно зацепить любую другую перекрестную активность. Никто ведь не исследует это специально, поэтому у них так случайно получилось. Обычно проверяют специфичность вакцины, но на очень ограниченных выборках других антигенов. Даже "Спутник V" может случайно давать перекрёстную активность с какими-то другими белками-антигенами. Это вполне допустимо», - сказал Суслов.

По его словам, приостановка исследований вакцины в этой ситуации вполне разумна - следует разобраться, что вызвало такой неожиданный эффект.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире НСН рассказал, как морозная погода влияет на вероятность заражения коронавирусом на улице.

