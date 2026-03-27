Для доказательства фиктивности развода с целью незаконного получения льготной семейной ипотеки в суде потребуется совокупность фактов: одно то, что бывшие супруги продолжают жить в одной квартире (надо же где-то жить, если другого жилья нет) не станет составом преступления, заявил НСН президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.

Россияне стали чаще разводиться ради льготы, пишет РИА Новости. С февраля выдачу семейной ипотеки ограничили, после чего получить льготный кредит можно только один член семьи. Чтобы взять две ипотеки, супружеские пары стали массово разводиться. При разводе один ребёнок остается с матерью, а второй — с отцом, таким образом создается две семьи. За фиктивный развод для оформления льготной ипотеки грозит уголовная ответственность, а ипотечную сделку могут оспорить, после чего заёмщику придётся возвращать деньги с процентами и штрафами, жильё изымут.