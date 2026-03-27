Совместный отдых и жилье: Что укажет на фиктивный развод ради льготной ипотеки
Правоохранители учатся реагировать на увеличение случаев мошенничества с фиктивным разводом и доказывать отсутствие реального разделения жизни, заявил НСН адвокат Игорь Трунов.
Для доказательства фиктивности развода с целью незаконного получения льготной семейной ипотеки в суде потребуется совокупность фактов: одно то, что бывшие супруги продолжают жить в одной квартире (надо же где-то жить, если другого жилья нет) не станет составом преступления, заявил НСН президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.
Россияне стали чаще разводиться ради льготы, пишет РИА Новости. С февраля выдачу семейной ипотеки ограничили, после чего получить льготный кредит можно только один член семьи. Чтобы взять две ипотеки, супружеские пары стали массово разводиться. При разводе один ребёнок остается с матерью, а второй — с отцом, таким образом создается две семьи. За фиктивный развод для оформления льготной ипотеки грозит уголовная ответственность, а ипотечную сделку могут оспорить, после чего заёмщику придётся возвращать деньги с процентами и штрафами, жильё изымут.
«Если человек вводит в государство заблуждение, создавая видимость, что он одинокий родитель, малоимущий, проживает отдельно, но фактически это не так, то это подпадает под квалификацию статьи 159 части 2 о мошенничестве при получении выплат, льгот, пособий или субсидий, предусматривающей до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей и возвращением денег, которые получены незаконно. Доказать умысел на обман непросто, но такие факты после развода как фактическое совместное проживание, регистрация по одному адресу, совместные расходы, общий бюджет, переводы между супругами, совместные прогулки, отдых, кредиты, имущество, свидетельские показания соседей, родственников, органов опеки – станут доказательствами в суде», - пояснил Трунов.
После появления такой схемы, число разводов по всей стране выросло на 6–11%, сообщает РИА Новости. Но и правоохранители начинают активнее пресекать подобное мошенничество.
«Новые схемы появились не так давно, поэтому и правоохранительная система потихоньку начинает реагировать на них. Таких дел попадает в суды все больше и больше», - добавил адвокат.
Ранее президент Ассоциации ипотечных брокеров Кристина Малхасян рассказал НСН, как расширение семейной ипотеки отразится на ценах.
