Совместные поездки раскритиковали в президентском Совете

По замыслу авторов законопроекта, стать участником карпулинга сможет водитель со стажем не менее двух лет, при этом автомобиль должен стоять на учете в России. Предусмотрены ограничения и на число поездок с попутчиками, найденными через агрегатор. Ездить на расстояние до 100 км можно будет два раза в сутки, но не более 10 за неделю. Одна поездка в сутки или пять за неделю предусмотрены при расстоянии от 100 до 500 км до конечного пункта назначения, на более дальние расстояния – раз в три дня. При этом в один рейс разрешается брать не более четырех пассажиров, отмечается в публикации.

Услугу агрегаторов также регламентируют. Их смогут оказывать только российские компании или индивидуальные предприниматели после заключения соглашения об информационном взаимодействии с Ространснадзором. Агрегатор будет обязан хранить данные о поездках пользователей не менее трех лет и предоставлять их по требованию, в том числе индивидуальный налоговый номер (ИНН).

По мнению представителей президентского Совета по кодификации гражданского законодательства, нет «убедительных оснований» к тому, чтобы запретить перевозчику свободно определять цену поездки и обсуждать ее с пассажиром. В качестве примера критики инициативы указывают на ситуации, когда у пассажира возникает очень высокая заинтересованность в поезде, и он готов компенсировать водителю все затраты на нее, даже если поедет один. Например, при отсутствии регулярных пассажирских рейсов.

«В этом случае водитель не извлекает никакой прибыли из своей деятельности и, как уже отмечалось, вряд ли может быть признан лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность», – говорится в заключении.

В этом случае водители и пассажиры перейдут на расчет наличными, считают в Совете.

Против предложенного регулирования и координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Однако он обращает внимание на необходимость продумать безопасность и защиту водителей, которые могут не знать о провозе незаконных грузов или веществ пассажиром.

Напомним, активное обсуждение законопроекта началось после громкого убийства в декабре 2018 года молодой женщины. Она подвозила из Москвы в Тулу найденного на сервисе BlaBlaCar попутчика. Виновного быстро нашли, и весной 2021 года он был приговорен судом к 25 годам заключения.

