Совфед запретил вывозить с Камчатки более 10 кг красной икры
Совет Федерации запретил физлицам вывозить с Камчатки авиатранспортом более 10 кг немаркированной красной икры, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.
Запрет вводится в качестве эксперимента, который пройдёт в Камчатском крае в период с 1 ноября 2022 года по 1 августа 2025 года, с целью противодействия провозу незаконно добытой икры якобы для личного потребления.
Согласно принятому закону граждане смогут вывезти с территории и региона воздушным транспортом, в багаже и в ручной клади, не более 10 кг на одного человека красной икры непромышленного изготовления без маркировки.
Отчёт о ходе и результатах эксперимента правительство Камчатского края будет предоставлять в кабмин РФ ежегодно до 20 апреля.
Ранее Роскачество опубликовало исследование красной икры, нарушения были выявлены у 81% торговых марок.
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