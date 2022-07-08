Совфед запретил вывозить с Камчатки более 10 кг красной икры

Запрет вводится в качестве эксперимента, который пройдёт в Камчатском крае в период с 1 ноября 2022 года по 1 августа 2025 года, с целью противодействия провозу незаконно добытой икры якобы для личного потребления.

Согласно принятому закону граждане смогут вывезти с территории и региона воздушным транспортом, в багаже и в ручной клади, не более 10 кг на одного человека красной икры непромышленного изготовления без маркировки.

Отчёт о ходе и результатах эксперимента правительство Камчатского края будет предоставлять в кабмин РФ ежегодно до 20 апреля.

Ранее Роскачество опубликовало исследование красной икры, нарушения были выявлены у 81% торговых марок.