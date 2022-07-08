Совфед запретит доступ в свои здания послу Великобритании в Москве

Совет Федерации запретит доступ в свои здания послу Великобритании в России. Об этом сообщил председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.

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«Сейчас на заседании комитета по регламенту мы обсудим этот вопрос и примем такое решение, затем на заседании Совета Федерации я проинформирую сенаторов», — приводит РИА Новости слова Тимченко.

Он отметил, что в возможности посещать Совфед также будет отказано не только послу, но и другим дипломатическим сотрудникам британского посольства. По словам Тимченко, решение было принято как ответная мера на запрет для российских дипломатов в Лондоне посещать здание парламента Великобритании.

Ранее жители Москвы с помощью проекта «Активный гражданин» проголосовали за то, чтобы назвать территорию возле посольства Великобритании в российской столице в честь ЛНР, напоминает RT.

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ФОТО: NATALIA KOLESNIKOVA
ТЕГИ:ВеликобританияСовет Федерации РФРоссия
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