Роскачество выявило нарушения у более 80% производителей красной икры
Роскачество опубликовало исследование красной икры, нарушения были выявлены у 81% торговых марок.
Отмечается, что в продукте 15 производителей была выявлена кишечная палочка. Для сравнения – в 2018 году бактерии группы кишечной палочки были обнаружены в трех марках.
Также специалисты отметили торговые марки, в продукте которых бактерий не было обнаружено – «ВкусВилл», «Асто», «Киржачский консервный завод» и Metro Chef.
Сообщается также, что в некоторых марках на продукте была найдена плесень.
Ранее «Росконтроль» дал советы по выбору красной икры. Ведущий специалист Экспертного центра Союза потребителей «РОСКОНТРОЛЬ» Елена Менячихина в пресс-центре НСН отметила, что выбор можно сделать по внешнему виду продукции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru