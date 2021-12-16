Роскачество выявило нарушения у более 80% производителей красной икры

Роскачество опубликовало исследование красной икры, нарушения были выявлены у 81% торговых марок.

Отмечается, что в продукте 15 производителей была выявлена кишечная палочка. Для сравнения – в 2018 году бактерии группы кишечной палочки были обнаружены в трех марках.

Также специалисты отметили торговые марки, в продукте которых бактерий не было обнаружено – «ВкусВилл», «Асто», «Киржачский консервный завод» и Metro Chef.