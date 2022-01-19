Детский омбудсмен Подмосковья оценила пожизненное заключение для педофилов
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что поддерживает введение пожизненного заключения для педофилов.
Комментируя поддержанный Госдумой закон об ужесточении наказания за педофилию она выразила сожаление, что данное решение не было принято ещё раньше, так как «ценой промедления стали детские жизни».
«Я полностью поддерживаю введение пожизненного заключения для таких преступников, однако считаю, что давать высшую меру нужно сразу после первого трагического случая, не дожидаясь рецидива», - сказала омбудсмен.
Мишонова также отметила, что данную проблему невозможно решить только лишь ужесточением наказания. По её мнению, необходимо пресекать любые попытки оправдания и продвижения «этого страшного явления».
Она добавила, что детям и родителям не нужно бояться рассказывать о подобных случаях, чтобы «педофил понимал неотвратимость наказания».
Ранее депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, предусматривающий пожизненное лишение свободы за совершённое повторно сексуальное насилие над несовершеннолетними, либо за насилие в отношении двух и более детей, сообщает RT.
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