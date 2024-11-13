Совфед: Сотрудника на больничном не имеют права вызывать на работу

По ее словам, вызов на работу во время больничного рассматривается как нарушение трудового законодательства. За это грозит административное наказание.

При этом сам работник в случае желания может выйти досрочно или выполнить работу дистанционно, за которую работодатель по окончания месяца может выдать премию.

Ранее стало известно, что максимальный размер больничного в РФ вырастет до 6,8 тысячи рублей в день, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

