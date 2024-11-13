Совфед: Сотрудника на больничном не имеют права вызывать на работу

В России работодатель не имеет права запрещать своим сотрудникам выходить на больничный или заставлять их работать в период временной нетрудоспособности, сообщает РИА Новости со ссылкой на сенатора Наталью Косихину.

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По ее словам, вызов на работу во время больничного рассматривается как нарушение трудового законодательства. За это грозит административное наказание.

При этом сам работник в случае желания может выйти досрочно или выполнить работу дистанционно, за которую работодатель по окончания месяца может выдать премию.

Ранее стало известно, что максимальный размер больничного в РФ вырастет до 6,8 тысячи рублей в день, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
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