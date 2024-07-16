«Заражает пять человек»: Мясников рассказал, когда следует уходить на больничный
Александр Мясников заявил НСН, что грипп и ОРВИ можно переносить на ногах, но ходить на работу нельзя, так как больной заражает пять человек вокруг себя.
Грипп и ОРВИ можно переносить на ногах, но ходить на работу нельзя, так как больной заражает минимум пять человек вокруг себя, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН. Он призвал брать больничный при первых же симптомах заболевания.
Согласно исследованию Центра социально-политического мониторинга РАНХиГС, более 40% работников в России не оформляют больничный лист при появлении явных признаков ОРВИ или гриппа, и эта доля стабильно растет в последние годы. Основной причиной является потеря в зарплате: в среднем работники лишаются от 20 до 40% своего заработка во время больничного, пишут «Известия».
«На больничный надо уходить при первых симптомах простуды. Как только вы почувствовали, что заболели, надо уходить, потому что дело не в потерях в зарплате. Один человек заражает минимум пять вокруг, если это грипп и ОРВИ. При ковиде были люди, которые заражали до 80 человек вокруг. Больничный не для того, чтобы человек выздоровел. Даже грипп можно переносить на ногах, никакого постельного режима зачастую не надо. Основная цель больничного – не заражай других, это не для тебя, это для посторонних», - объяснил он.
В связи с этим Мясников заявил, что работодатель должен мотивировать сотрудников не работать из офиса в случае симптомов.
«Все работодатели должны стимулировать людей не ходить на работу больными. Я давно предлагал сделать так, чтобы человек мог пропустить несколько дней из-за болезни по своему желанию без больничного. Да, человек может обмануть, но и с больничным можно обмануть», - добавил собеседник НСН.
Жара выше 25 градусов – это экстремальная ситуация для человеческого организма, пережить стресс лучше без физических нагрузок, а также без чая и кофе, заявил ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru