Максимальный размер больничного в РФ вырастет до 6,8 тысячи рублей в день
Максимальный размер больничного в РФ вырастет до 6,8 тысячи рублей в день в 2026 году, сообщили в Минтруде.
На данный момент максимальная выплата составляет 4 тысячи рублей, в 2025 году показатель будет увеличен до 5,7 тысячи рублей в день, передают «Известия».
Также отмечается, что социальные пенсии и выплаты по государственному пенсионному обеспечению станут больше на 9,5%, а пособия Героям России, Героям Труда, ветеранам, жителям блокадного Ленинграда, инвалидам, ликвидаторам техногенных аварий — на 4,5%.
Согласно исследованию Центра социально-политического мониторинга РАНХиГС, более 40% работников в России не оформляют больничный лист при появлении явных признаков ОРВИ или гриппа, и эта доля стабильно растет в последние годы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru