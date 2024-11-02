Максимальный размер больничного в РФ вырастет до 6,8 тысячи рублей в день в 2026 году, сообщили в Минтруде.

На данный момент максимальная выплата составляет 4 тысячи рублей, в 2025 году показатель будет увеличен до 5,7 тысячи рублей в день, передают «Известия».