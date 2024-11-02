Максимальный размер больничного в РФ вырастет до 6,8 тысячи рублей в день

Максимальный размер больничного в РФ вырастет до 6,8 тысячи рублей в день в 2026 году, сообщили в Минтруде.

На данный момент максимальная выплата составляет 4 тысячи рублей, в 2025 году показатель будет увеличен до 5,7 тысячи рублей в день, передают «Известия».

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Также отмечается, что социальные пенсии и выплаты по государственному пенсионному обеспечению станут больше на 9,5%, а пособия Героям России, Героям Труда, ветеранам, жителям блокадного Ленинграда, инвалидам, ликвидаторам техногенных аварий — на 4,5%.

Согласно исследованию Центра социально-политического мониторинга РАНХиГС, более 40% работников в России не оформляют больничный лист при появлении явных признаков ОРВИ или гриппа, и эта доля стабильно растет в последние годы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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