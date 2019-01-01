Общество

Совфед снизит нагрузку педагогов

20 мая17:55

Совет Федерации проводит Всероссийский опрос педагогов начального общего, основного общего и среднего общего образования. Исследование проводится для того, чтобы снизить бюрократическую нагрузку на учителей и выбрать необходимые меры для достижения этой цели, пишет КИА.

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Сообщается, что ведомство планирует снизить административную нагрузку педагогов в учебных заведениях. Согласно законопроекту, предлагается оградить учителей от составления отчётов, ответов ‎на информационные и иные запросы.

Таким образом планируется выполнить поручение президента России Владимира Путина о нагрузке педагогов.

Уточняется, что онлайн-голосование будет доступно на сайте телеканала Совета Федерации до конца мая.

Ранее сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в эфире НСН рассказал, почему сегодня в России любое мнение, высказанное школьным педагогом в соцсетях, может стать поводом для его травли.

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ФОТО: wiki.ru
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