Совфед снизит нагрузку педагогов
Совет Федерации проводит Всероссийский опрос педагогов начального общего, основного общего и среднего общего образования. Исследование проводится для того, чтобы снизить бюрократическую нагрузку на учителей и выбрать необходимые меры для достижения этой цели, пишет КИА.
Сообщается, что ведомство планирует снизить административную нагрузку педагогов в учебных заведениях. Согласно законопроекту, предлагается оградить учителей от составления отчётов, ответов на информационные и иные запросы.
Таким образом планируется выполнить поручение президента России Владимира Путина о нагрузке педагогов.
Уточняется, что онлайн-голосование будет доступно на сайте телеканала Совета Федерации до конца мая.
Ранее сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в эфире НСН рассказал, почему сегодня в России любое мнение, высказанное школьным педагогом в соцсетях, может стать поводом для его травли.
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