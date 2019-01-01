Профсоюз выступил против методичек по поведению в соцсетях для учителей
В профсоюзе «Учитель» рассказали НСН, что сегодня любое мнение, высказанное педагогом в интернете, может быть расценено как пропаганда.
Минпросвещения намерено совместно с Профсоюзом работников народного образования и науки разработать рекомендации для учителей по ведению социальных сетей. Сделать это планируется к началу нового учебного года. Так ответила глава ведомства Ольга Васильева на запрос депутата Госдумы Дмитрия Свищева. Ранее парламентарий предложил разработать концепцию по «самовыражению школьных педагогов в соцсетях» и ввести необходимые пункты в «Кодекс профессиональной этики педагогических работников».
Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в эфире НСН заявил, что сегодня в России любое мнение, высказанное школьным педагогом в соцсетях, может стать поводом для его травли.
«Можно предположить, что министерство сделает какие-то разумные рекомендации о том, как себя вести на всякий случай, чтобы не попасться глупому директору или не совсем адекватным родителям под руку. Я на каждой встрече с учителями говорю, что они сейчас постоянно под микроскопом, под пристальнейшим взором и поэтому вести себя нужно аккуратно. Такова не очень приятная для учителей сегодняшняя реальность. В современной России, учитывая уже имеющееся законодательство, соцсети уже не являются частной жизнью любого учителя: за любую запись в любой из его страничек можно привлечь по нескольким статьям. Можно его уволить за аморальный поступок, которым может быть все, что угодно. Например, человек поместил фотографию, где он поднимает рюмку вина. Это можно счесть пропагандой алкоголизма и уволить. Также как за высказывание любого мнения. К сожалению, во многих правилах внутреннего распорядка учебного заведения, а иногда прямо в должностных обязанностях учителя записано, что он не имеет права ничего сказать по поводу школы без разрешения директора. Учителя можно уволить за пропаганду, при том, что определения пропаганды не существует. Любое политическое, религиозное, философское мнение учителя может быть сочтено пропагандой», — говорит Луховицкий.
Все это, по мнению сопредседателя профсоюза «Учитель», является прямым нарушение прав педагогов, и с этим нужно бороться.
«Это все относится к нашему современному законодательству. Если это сравнить с Европейской конвенцией о правах человека, то понятно, что наше законодательство в этих отношениях нарушает свободу слова, мнений и неприкосновенность частной жизни. Профсоюз может с этим бороться. Самое главное добиваться, чтобы в школьных документах, локальных актах не было пункта о том, что учитель не имеет права высказать свое мнение в соцсетях. Когда 1 миллион и 200 тысяч учителей страны скажут Госдуме и правительству, что нам надоело быть бесправными людьми, их послушают. Пока об этом говорят сотни учителей, а не миллион», — отметил собеседник НСН.
Ранее сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий рассказал НСН, почему педагогам не прощают фото в купальниках.
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