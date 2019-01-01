Профсоюз выступил против методичек по поведению в соцсетях для учителей

Минпросвещения намерено совместно с Профсоюзом работников народного образования и науки разработать рекомендации для учителей по ведению социальных сетей. Сделать это планируется к началу нового учебного года. Так ответила глава ведомства Ольга Васильева на запрос депутата Госдумы Дмитрия Свищева. Ранее парламентарий предложил разработать концепцию по «самовыражению школьных педагогов в соцсетях» и ввести необходимые пункты в «Кодекс профессиональной этики педагогических работников».

Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в эфире НСН заявил, что сегодня в России любое мнение, высказанное школьным педагогом в соцсетях, может стать поводом для его травли.

«Можно предположить, что министерство сделает какие-то разумные рекомендации о том, как себя вести на всякий случай, чтобы не попасться глупому директору или не совсем адекватным родителям под руку. Я на каждой встрече с учителями говорю, что они сейчас постоянно под микроскопом, под пристальнейшим взором и поэтому вести себя нужно аккуратно. Такова не очень приятная для учителей сегодняшняя реальность. В современной России, учитывая уже имеющееся законодательство, соцсети уже не являются частной жизнью любого учителя: за любую запись в любой из его страничек можно привлечь по нескольким статьям. Можно его уволить за аморальный поступок, которым может быть все, что угодно. Например, человек поместил фотографию, где он поднимает рюмку вина. Это можно счесть пропагандой алкоголизма и уволить. Также как за высказывание любого мнения. К сожалению, во многих правилах внутреннего распорядка учебного заведения, а иногда прямо в должностных обязанностях учителя записано, что он не имеет права ничего сказать по поводу школы без разрешения директора. Учителя можно уволить за пропаганду, при том, что определения пропаганды не существует. Любое политическое, религиозное, философское мнение учителя может быть сочтено пропагандой», — говорит Луховицкий.