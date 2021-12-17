Госдума приняла закон о введении «паспорта болельщика»
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении поправки в закон «О физической культуре и спорте в РФ», которые предусматривают введение «паспорта болельщика» (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Согласно документу, заявление на оформление Fan ID граждане смогут направить через портал госуслуг, при этом ему могут отказать в случае, если ранее болельщик или участник турнира уже привлекался к ответственности за нарушение общественного порядка на спортивном мероприятии, в том числе за пределами РФ.
Перечень «официальных спортивных соревнований», при посещении которых потребуется Fan ID, будет определять правительство РФ. Приобрести билет на эти соревнования граждане смогут только при наличии «паспорта болельщика».
Закон должен вступить в силу с 1 июня 2022 года.
Ранее бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года Динияр Билялетдинов заявил, что введение Fan ID может снизить число нарушений на стадионах, сообщает RT.
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