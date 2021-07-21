Совфед разработал законопроект об аресте до 15 суток за неуплату алиментов
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект, который предусматривает наказание в виде ареста до 15 суток или штраф в размере 20 тысяч рублей за неуплату алиментов. Соответствующий документ был направлен премьер-министру России Михаилу Мишустину.
Отмечается, что на данный момент административная ответственность предусмотрена только за неуплату алиментов на содержание детей или нетрудноспособных родителей, хотя право на выплату получают и другие категории бывших супругов. Так, в судебном порядке могут требовать выплаты алиментов бывшая жена в период беременности, нуждающийся бывший супруг, который ухаживает за общим ребенком-инвалидом, нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, нуждающийся бывший супруг, достигший пенсионного возрасте не позднее чем через пять лет с момента расторжения брака.
Ранее стало известно, что число разводов в России значительно увеличилось. За 7 лет в нашей стране развелось наибольшее количество пар. Брак аннулировали более 251 тысячи раз за первые 5 месяцев этого года - по данным международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. В исследовании сообщается, что число разводов в стране с января по май этого года возросло на 44% по сравнению с таким же периодом 2020 года. Рост затронул все регионы страны.
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