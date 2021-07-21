В России развелось самое большое число пар за 7 лет

Число разводов в России увеличилось. За 7 лет в нашей стране развелось наибольшее количество пар. Брак аннулировали более 251 тысячи раз за первые 5 месяцев этого года - по данным международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. В исследовании сообщается, что число разводов в стране с января по май этого года возросло на 44% по сравнению с таким же периодом 2020 года. Рост затронул все регионы страны.

Больше всего разводов стало в Ингушетии (увеличились в 3,5 раза), Чечне (в 2,7 раза), Дагестане (в 2,1 раза), Карачаево-Черкесии (в 2 раза) и Северной Осетии (в 2 раза). Москва по динамике расторжения браков заняла 15 место — число желающих развестись увеличилось на 63%.

Наименьшее количество разводов зафиксировано в Белгородской (увеличилось на 15%), Воронежской (на 19%) и Калининградской областях (на 19%), а также в Хакасии (на 20%) и Ненецком автономном округе (на 23%).

Ранее сообщалось, что треть россиян приветствуют брак по расчету. Около 33% россиян положительно относится к браку по расчету, если это добровольное решение пары. Еще 28% граждан верят только в брак по любви, а 39% заявили о нейтральном отношении к союзу, основанному на расчете.



