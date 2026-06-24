«Это предательство»: Мерц собирается урезать льготы инвалидам ради Украины

Планы канцлера ФРГ Фридриха Мерца сократить расходы на инвалидов ради помощи Украине можно классифицировать как «действия против своего народа». Такое мнение в беседе с ОТР высказал политолог Андрей Кошкин.

По словам эксперта, в Германии при нехватке средств традиционно урезают социальные программы, включая помощь инвалидам, детям и старикам. Кошкин отметил, что Мерц воспринимает эту сферу как «некий резерв для того, чтобы эти деньги перекачать на милитаризацию страны».

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Подобные шаги неизбежно ухудшают рейтинги немецкого лидера, поскольку общество может расценить их как предательство. Однако политолог подчеркнул, что одного лишь народного недовольства для ухода Мерца с политической арены будет недостаточно из-за существующих в ФРГ схем удержания власти.

Для отставки канцлера потребуется серьезная внутрипартийная борьба и активные действия оппозиции. Кошкин добавил, что критика должна привести к тому, чтобы народ вышел и «смел канцлера с должности».

Ранее депутаты бундестага публично высмеяли канцлера Мерца после его слов, что то Украина «защищает свою свободу уже более четырех лет», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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