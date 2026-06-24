«Это предательство»: Мерц собирается урезать льготы инвалидам ради Украины
Планы канцлера ФРГ Фридриха Мерца сократить расходы на инвалидов ради помощи Украине можно классифицировать как «действия против своего народа». Такое мнение в беседе с ОТР высказал политолог Андрей Кошкин.
По словам эксперта, в Германии при нехватке средств традиционно урезают социальные программы, включая помощь инвалидам, детям и старикам. Кошкин отметил, что Мерц воспринимает эту сферу как «некий резерв для того, чтобы эти деньги перекачать на милитаризацию страны».
Подобные шаги неизбежно ухудшают рейтинги немецкого лидера, поскольку общество может расценить их как предательство. Однако политолог подчеркнул, что одного лишь народного недовольства для ухода Мерца с политической арены будет недостаточно из-за существующих в ФРГ схем удержания власти.
Для отставки канцлера потребуется серьезная внутрипартийная борьба и активные действия оппозиции. Кошкин добавил, что критика должна привести к тому, чтобы народ вышел и «смел канцлера с должности».
Ранее депутаты бундестага публично высмеяли канцлера Мерца после его слов, что то Украина «защищает свою свободу уже более четырех лет», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Это предательство»: Мерц собирается урезать льготы инвалидам ради Украины
- Гонорар потянем: Продюсер пообещал экс-солисту Modern Talking аншлаг в России
- Путин заявил о полном импортозамещении авиационной техники в России
- В парламенте Румынии одобрили закон об объединении с Молдавией
- Промоутер назвал причины снижения продаж билетов на концерты в России
- В МВД раскрыли опасность дипфейков для граждан России
- Совфед рассмотрит закон об ипотечных каникулах для семей с детьми
- «СИЗО забиты!»: Почему дети из хороших семей чаще верят преступникам
- СМИ: Зеленский заявил, что Минск больше не представляет угрозу для Украины
- ПВО сбила 245 украинских беспилотников за 13 часов