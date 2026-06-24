Планы канцлера ФРГ Фридриха Мерца сократить расходы на инвалидов ради помощи Украине можно классифицировать как «действия против своего народа». Такое мнение в беседе с ОТР высказал политолог Андрей Кошкин.

По словам эксперта, в Германии при нехватке средств традиционно урезают социальные программы, включая помощь инвалидам, детям и старикам. Кошкин отметил, что Мерц воспринимает эту сферу как «некий резерв для того, чтобы эти деньги перекачать на милитаризацию страны».