«Привезти Дитера Болена в Россию может Росконцерт. Думаю, это вполне возможно. Вряд ли Дитер Болен будет стоить таких огромных денег, как раньше. Его гонорар будет составлять в среднем 1,5 млн евро, это не очень большая сумма, но также будут затраты на райдер, на логистику, ведь сейчас даже нет прямого авиасообщения между Германией и Россией. Это все продумывается и прорабатывается очень детально, не получится отменить концерт в Таллинне и сразу привезти артиста в Россию. Это достаточно кропотливая работа», — сказал Дзюник.

Собеседник НСН отметил, что Дитера Болена любят и помнят в России, ему обеспечен аншлаг.

«Дитера Болена любят в России, относятся к нему как к классному парню, который поддерживает Россию, его ждет аншлаг. Мы всегда будем рады его видеть, как и любого иностранного исполнителя с нормальным голосом, с нормальными выступлениями, который действительно поддерживает Россию. Даже Мадонне наши люди были бы рады. Сейчас даже наши артисты, такие, как Надежда Кадышева, группа “Тату”, продолжают гастролировать, у них очень большие площадки, концертные залы, их песни вошли в наш генетический код», — добавил продюсер.

Ранее выступление в России стало поводом для отмены в Латвии концерта американского рэпера Xzibit.

