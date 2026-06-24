Гонорар потянем: Продюсер пообещал экс-солисту Modern Talking аншлаг в России
Гонорар за выступление Дитера Болена в России составит примерно 1,5 млн евро, это гораздо меньше, чем раньше, сказал НСН Леонид Дзюник.
Экс-солиста Modern Talking Дитера Болена до сих пор любят в России, тем более что он занял пророссийскую позицию в конфликте с Украиной, Росконцерту вполне под силу обеспечить ему аншлаговое выступление. Об этом НСН рассказал музыкальный продюсер Леонид Дзюник.
Концерт Дитера Болена в Эстонии оказался под угрозой срыва из-за поддержки исполнителем России, пишет SHOT. Музыкант ранее заявил, что победа Украины была бы худшим сценарием СВО. По словам Дзюника, выступление Болена вполне реально организовать в России, а его гонорар составит около 1,5 млн евро.
«Привезти Дитера Болена в Россию может Росконцерт. Думаю, это вполне возможно. Вряд ли Дитер Болен будет стоить таких огромных денег, как раньше. Его гонорар будет составлять в среднем 1,5 млн евро, это не очень большая сумма, но также будут затраты на райдер, на логистику, ведь сейчас даже нет прямого авиасообщения между Германией и Россией. Это все продумывается и прорабатывается очень детально, не получится отменить концерт в Таллинне и сразу привезти артиста в Россию. Это достаточно кропотливая работа», — сказал Дзюник.
Собеседник НСН отметил, что Дитера Болена любят и помнят в России, ему обеспечен аншлаг.
«Дитера Болена любят в России, относятся к нему как к классному парню, который поддерживает Россию, его ждет аншлаг. Мы всегда будем рады его видеть, как и любого иностранного исполнителя с нормальным голосом, с нормальными выступлениями, который действительно поддерживает Россию. Даже Мадонне наши люди были бы рады. Сейчас даже наши артисты, такие, как Надежда Кадышева, группа “Тату”, продолжают гастролировать, у них очень большие площадки, концертные залы, их песни вошли в наш генетический код», — добавил продюсер.
Ранее выступление в России стало поводом для отмены в Латвии концерта американского рэпера Xzibit.
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