Совфед принял закон об удаленной работе

В законе закрепляются гарантии по оплате труда работника на удалёнке. В том числе говорится, что переход на работу из дома не является условием для снижения зарплаты.

Если сотрудник не выходит без уважительной причины на связь с начальством в течение двух дней, то его могут уволить.

Председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов в интервью НСН заявил, что законопроект учитывает права как работодателя, так и работника.

Ученые из Тринити колледжа в Дублине, между тем, пришли к выводу, что удаленная работа опасна для горла, сообщает телеканал «360». Оно может заболеть из-за того, что многим работникам приходится повышать голос во время видеоконференций.

