Совфед принял закон об удаленной работе
Совет Федерации одобрил закон об удалённой работе. В силу он вступит с 1 января 2021 года.
На прошлой неделе документ был принят нижней палатой парламента, сообщает RT.
Документ регламентирует условия дистанционной работы сотрудников.
В частности, в нем определяются случаи, при которых работодатель может отправить работника на удаленку без его согласия. Речь идёт в том числе о катастрофах, пожарах или эпидемиях.
В законе закрепляются гарантии по оплате труда работника на удалёнке. В том числе говорится, что переход на работу из дома не является условием для снижения зарплаты.
Если сотрудник не выходит без уважительной причины на связь с начальством в течение двух дней, то его могут уволить.
Председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов в интервью НСН заявил, что законопроект учитывает права как работодателя, так и работника.
Ученые из Тринити колледжа в Дублине, между тем, пришли к выводу, что удаленная работа опасна для горла, сообщает телеканал «360». Оно может заболеть из-за того, что многим работникам приходится повышать голос во время видеоконференций.
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