Путин поручил соблюсти баланс интересов работников и работодателей в законе об «удаленке»

Доклад о проделанной работе должен быть представлен Путину до 15 декабря 2020 года, пишут «Известия».

Накануне Госдума приняла во втором чтении проект закона о регулировании дистанционной работы. Ко второму чтению документ претерпел некоторые изменения. В частности, из него исключили «право на офлайн», а также ввели возможность увольнении сотрудника два дня не выходящего без уважительной причины на связь.



