Путин поручил соблюсти баланс интересов работников и работодателей в законе об «удаленке»
Президент РФ Владимир Путин дал поручение соблюсти баланс интересов работников и работодателей новом законопроекте о прядке дистанционной работы. На сайте Кремля говорится, что российский лидер выступил с таким поручением по итогам встречи с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей.
Доклад о проделанной работе должен быть представлен Путину до 15 декабря 2020 года, пишут «Известия».
Накануне Госдума приняла во втором чтении проект закона о регулировании дистанционной работы. Ко второму чтению документ претерпел некоторые изменения. В частности, из него исключили «право на офлайн», а также ввели возможность увольнении сотрудника два дня не выходящего без уважительной причины на связь.
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