Совфед предложил повысить возраста продажи алкоголя

Между тем, с 5 мая в России вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в заведениях общепита, которые расположены в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях, напоминает Ura.ru.

Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн в эфире НСН назвал подобную меру первым шагом в борьбе с доступностью алкоголя для населения.

«Это совершенно потрясающая новость. Она мне очень нравится. Мы давно боролись за это, давно ждали этого события, собирали подписи о закрытии таких заведений. Что самое ценное, в этом законе, что регионам дается право расширять эти нормы. Потому что на очереди стоят мелкие магазины, которые в жилых домах торгуют алкоголем, более крупные распивочные, которые более двадцати квадратных метров, их достаточно много. Так что думаю, что тенденция очень хорошая. Это та шаговая доступность, которая последовательно должна снижаться, так что мы на правильном пути», – подчеркнул Брюн.

