Совфед освободил участников СВО от пошлины за замену паспорта и водительских прав
Совет федерации одобрил закон, который освобождает участников военной операции на Украине от уплаты госпошлины при замене утраченного или испорченного российского паспорта или водительского удостоверения. Правки внесут в Налоговый кодекс.
Сейчас пошлина за выдачу российского паспорта составляет 1,5 тыс. руб. За замену водительских прав - 2–3 тыс. руб.
Авторами инициативы стала группа сенаторов, пояснив, что мера снизит финансовую нагрузку на участников СВО. Они указывали, что военнослужащие могут потерять документы, например, при ранении и транспортировке в больницу или выполнении боевых задач.
Андрей Турчак, возглавляющий рабочую группу по вопросам военной операции на Украине, говорил, что военнослужащим могут предоставить льготы по уплате транспортного налога и освободить от платы за детские сады. Для семей участников СВО планируют предоставить льготы на оплату ЖКУ.
Президент РФ Владимир Путин ранее сегодня установил единовременные выплаты семьям в 5 млн рублей в случае гибели сотрудников МЧС РФ в зоне военной операции на Украине. В случае ранения полагаются выплаты в 3 млн рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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