Совфед освободил участников СВО от пошлины за замену паспорта и водительских прав

Авторами инициативы стала группа сенаторов, пояснив, что мера снизит финансовую нагрузку на участников СВО. Они указывали, что военнослужащие могут потерять документы, например, при ранении и транспортировке в больницу или выполнении боевых задач.

Андрей Турчак, возглавляющий рабочую группу по вопросам военной операции на Украине, говорил, что военнослужащим могут предоставить льготы по уплате транспортного налога и освободить от платы за детские сады. Для семей участников СВО планируют предоставить льготы на оплату ЖКУ.

Президент РФ Владимир Путин ранее сегодня установил единовременные выплаты семьям в 5 млн рублей в случае гибели сотрудников МЧС РФ в зоне военной операции на Украине. В случае ранения полагаются выплаты в 3 млн рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



