Добровольцев СВО разрешили хоронить на воинских кладбищах
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, разрешающий хоронить на воинских кладбищах участников добровольческих формирований. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Согласно поправкам, которые вносятся в закон «О погребении и похоронном деле», на воинских кладбищах также разрешается погребение граждан, заключивших контракт с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на российскую армию.
Уточняется, что закон коснется участников СВО с 24 февраля 2022 год
Также законопроект обязывает наносить на воинские захоронения и памятники Великой Отечественной войны исторических сведений о событиях и лицах, в честь которых был установлен объект.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что власти в Краснодарском крае не будут препятствовать захоронению бойцов группы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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