Добровольцев СВО разрешили хоронить на воинских кладбищах

Согласно поправкам, которые вносятся в закон «О погребении и похоронном деле», на воинских кладбищах также разрешается погребение граждан, заключивших контракт с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на российскую армию.

Уточняется, что закон коснется участников СВО с 24 февраля 2022 год

Также законопроект обязывает наносить на воинские захоронения и памятники Великой Отечественной войны исторических сведений о событиях и лицах, в честь которых был установлен объект.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что власти в Краснодарском крае не будут препятствовать захоронению бойцов группы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

