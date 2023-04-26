Совфед одобрил закон об ужесточении правил оборота вейпов
Совет Федерации одобрил закон об ужесточении правил оборота вейпов. Документ подразумевает запрет продажи всех подобных устройств несовершеннолетним, передает ТАСС.
Также ужесточаются правила обращения жидкостей для вейпов, которые содержат ароматизаторы или добавки, усиливающие никотиновую зависимость. Запрет распространяется и на безникотиновые системы.
Ранее Госдума приняла законопроект, запрещающий продавать вейпы и расходники к ним несовершеннолетним.
Депутат Госдумы, эрудит Анатолий Вассерман в интервью «Радиоточке НСН» объяснил, почему он решил воздержаться при голосовании по законопроекту о запрете продажи вейпов подросткам. Он отметил, что выступает против полного запрета потребления никотина.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 012 / сут.
Умерли
398 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 582 / сут.
- Роспотребнадзор: тысяча детей в России заражены корью
- Жителям сгоревших в свердловской Сосьве домов выплатят до 300 тысяч рублей
- Генерал ВСУ Наев: Авиация РФ уничтожает самолеты ВСУ, не влетая в зону ПВО
- Си Цзиньпин призвал Зеленского к переговорам
- Умер народный артист России Владимир Борисов
- Захарова оценила разговор Зеленского и Си Цзиньпина
- В Китае назвали инициатора разговора между Си и Зеленским
- Западный военный округ подтвердил рассылку повесток «с ограничениями»
- Десять норвежских дипломатов объявлены в России персонами нон грата
- Совфед одобрил закон об ужесточении правил оборота вейпов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru