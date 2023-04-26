Совфед одобрил закон об ужесточении правил оборота вейпов

Совет Федерации одобрил закон об ужесточении правил оборота вейпов. Документ подразумевает запрет продажи всех подобных устройств несовершеннолетним, передает ТАСС.

Также ужесточаются правила обращения жидкостей для вейпов, которые содержат ароматизаторы или добавки, усиливающие никотиновую зависимость. Запрет распространяется и на безникотиновые системы.

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Ранее Госдума приняла законопроект, запрещающий продавать вейпы и расходники к ним несовершеннолетним.

Депутат Госдумы, эрудит Анатолий Вассерман в интервью «Радиоточке НСН» объяснил, почему он решил воздержаться при голосовании по законопроекту о запрете продажи вейпов подросткам. Он отметил, что выступает против полного запрета потребления никотина.

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Фото: council.gov.ru
ТЕГИ:ЗапретВейпыСовет Федерации РФ

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