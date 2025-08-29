В Махачкале мужчина открыл стрельбу из-за взгляда на его жену
Возле торгового центра «Этажи» в Махачкале произошел инцидент со стрельбой, сообщили в МВД Дагестана. По данным ведомства, вечером 29 августа мужчина несколько раз выстрелил из травматического оружия после словесного конфликта.
Ссора возникла из-за того, что прохожий, по мнению семейной пары, «излишне заинтересованно» посмотрел на женщину в никабе.
Это вызвало раздражение у ее супруга, который достал оружие и произвел несколько выстрелов.
По словам официального представителя МВД республики Гаяны Гариевой, стрелок ни в кого не попал. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Школа начнет воспитывать: Родители назвали плюс оценок за поведение
- Россия пригрозила ответными мерами на размещение американских ракет в Японии
- Жилин призвал защитить от американцев крупнейшее нотное хранилище России
- В Махачкале мужчина открыл стрельбу из-за взгляда на его жену
- В РАН объяснили первый за шесть лет визит Ким Чен Ына в Китай
- Рябков: Россия не даст противникам сорвать процесс урегулирования на Украине
- Совместный скроллинг соцсетей назвали новой формой близости
- ВСУ атаковали дронами село в Брянской области, погиб водитель
- Экс-директор Театра сатиры арестован по делу о хищении 20 миллионов рублей
- Белоусов заявил о возвращении 97% раненых военных в строй
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru