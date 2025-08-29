В Махачкале мужчина открыл стрельбу из-за взгляда на его жену

Возле торгового центра «Этажи» в Махачкале произошел инцидент со стрельбой, сообщили в МВД Дагестана. По данным ведомства, вечером 29 августа мужчина несколько раз выстрелил из травматического оружия после словесного конфликта.

Ссора возникла из-за того, что прохожий, по мнению семейной пары, «излишне заинтересованно» посмотрел на женщину в никабе.

Это вызвало раздражение у ее супруга, который достал оружие и произвел несколько выстрелов.

По словам официального представителя МВД республики Гаяны Гариевой, стрелок ни в кого не попал. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
