В Махачкале мужчина открыл стрельбу из-за взгляда на его жену

Возле торгового центра «Этажи» в Махачкале произошел инцидент со стрельбой, сообщили в МВД Дагестана. По данным ведомства, вечером 29 августа мужчина несколько раз выстрелил из травматического оружия после словесного конфликта.

Ссора возникла из-за того, что прохожий, по мнению семейной пары, «излишне заинтересованно» посмотрел на женщину в никабе.