Россия пригрозила ответными мерами на размещение американских ракет в Японии

В МИД России сообщили, что планы Токио по размещению на своей территории американских ракетных комплексов «Тифон» расцениваются Москвой как дестабилизирующий фактор. Соответствующее заявление сделала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По ее словам, такие действия несут прямую угрозу безопасности России и подрывают региональную стабильность. В министерстве уточнили, что комплексы средней и меньшей дальности планируется развернуть на базе ВВС США «Ивакуни» в рамках учений Resolute Dragon 25. Российская сторона считает, что Япония последовательно идет по пути милитаризации и наращивает сотрудничество с Вашингтоном в военной сфере.

ФСБ: Япония планировала вести бактериологическую войну с СССР

Захарова напомнила, что Москва неоднократно предупреждала Токио о неприемлемости военной активности у российских границ и использования японской территории для размещения американских ракетных систем.

В МИД подчеркнули, что подобные шаги квалифицируются как преднамеренно враждебные, а Россия в ответ будет вынуждена предпринимать необходимые военно-технические меры, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:РакетыРоссиянеЯпония

Горячие новости

Все новости

партнеры