Эксперт Минздрава: Компании «подкупают» врачей, чтобы «доказать» безвредность вейпов
Маринэ Гамбарян в эфире НСН заявила, что вейпы содержат никотин в больших количествах. Она поддержала инициативу Госдумы о полном запрете никотиносодержащей продукции.
Производители вейпов начали «продвигать» свою продукцию через врачей, заявляя о безвредности, заявила руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян в беседе с НСН.
Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал рассмотреть вопрос о запрете вейпов. Так он отреагировал на просьбу спикера Вячеслава Володина поддержать запрет вейпов, который отметил, что это общая позиция депутатов, добавив, что «детей надо спасать». Гамбарян напомнила о серьезном вреде такой продукции.
«Я целиком и полностью поддерживаю внесение предложения о полном запрете вейпов и электронных сигарет. Нужно запрещать не только вейпы, но и всю никотиносодержащую продукцию, включая продукты нагревания табака: iqos, ploom, glo. Накоплено достаточно большое количество фактов, которые говорят о том, что эта продукция вредна. О том, насколько это вредно, станет известно, когда вырастет поколение на этом, а этого мы не хотим допустить. Эти продукты обязательно содержат никотин в больших количествах. Кроме стойкой никотиновой зависимости эта продукция способна вызвать те же болезни, что и курение: инфаркты, инсульты, импотенцию, бронхиты, пневмонию, ХОБЛ», - отметила она.
По ее словам, производители всеми силами пытаются удержаться на рынке и остаться в рамках закона.
«Сейчас очень сильно активизировались компании, производители этих продуктов, которые, конечно, не хотят допустить никаких изменений в этом вопросе. Они лоббириуют, распространяют заведомо ложную информацию о безвредности никотиносодержащей продукции, привлекают к этому процессу врачей, подкупают врачей-ученых. Никотиносодержащая продукция вредна для всех потребителей, но основная ее опасность заключается в том, что молодежь и подростки приобщаются к курению. Компании хотят, чтобы как можно больший процент населения был на никотиновой игле. Поэтому эта продукция представляет угрозу не только для потребителя, но и для антитабачной политики в стране, которая нацелена на снижение распространенности курения, снижение заболеваемости и смертности», - рассказала собеседница НСН.
Яркие пачки сигарет привлекают детей и подростков, «обезличенные» упаковки без логотипов уберегут потенциальных курильщиков, заявил ранее член Координационного совета по борьбе против табака при Минздраве России Виктор Зыков в беседе с НСН.
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