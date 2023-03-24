Эксперт Минздрава: Компании «подкупают» врачей, чтобы «доказать» безвредность вейпов

Производители вейпов начали «продвигать» свою продукцию через врачей, заявляя о безвредности, заявила руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян в беседе с НСН.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал рассмотреть вопрос о запрете вейпов. Так он отреагировал на просьбу спикера Вячеслава Володина поддержать запрет вейпов, который отметил, что это общая позиция депутатов, добавив, что «детей надо спасать». Гамбарян напомнила о серьезном вреде такой продукции.