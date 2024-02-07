Совфед одобрил закон об ограничении работы «наливаек» в многоквартирных домах
Совет Федерации одобрил закон, расширяющий полномочия регионов в целях борьбы с «наливайками».
Регионы смогут вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем, в том числе в точках общепита в многоквартирных домах. На местах также смогут решить, что разрешать к продаже в этих точках и в какое время. Раньше субъекты имели право ограничивать продажу только крепкого алкоголя.
Авторы инициативы ранее указали, что во многих субъектах страны «остро стоит вопрос о деятельности организаций», которые под видом общепита круглосуточно продают алкогольную продукцию, что способствует нарушению общественного порядка в вечернее и ночное время.
Ранее председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в интервью «Радиоточке НСН» назвал нелепостью запрет размещения магазинов и точек общепита в жилых домах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru