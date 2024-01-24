Депутат Хамзаев назвал «дерзким» предложение узаконить продажу алкоголя на рынках

До 85% продукции на рынке продается нелегально, в случае с алкоголем это станет новой лазейкой, заявил НСН Султан Хамзаев. 

На рынке до 85% продукции – это контрафакт, который продается в обход законодательства, продавать алкоголь в таких условиях необдуманно, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с НСН.

Ранее Минпромторг предложил узаконить продажу алкоголя на стационарных рынках — и в бутылках, и в розлив в общепите. Хамзаев признался, что логику такого «дерзкого» предложения не понимает.

Количество людей с алкогольной зависимостью начало расти в РФ впервые за 10 лет
«Иногда у чиновников бывает свой взгляд на проблему, назовем это так. Пример приведу: хотят, например, чтобы продавали глинтвейн, как в Европе, а мы понимаем, что такое разрешать у нас нельзя. Мы сегодня находимся в ситуации чрезмерного потребления алкоголя, а также в ситуации, когда на рынке в наличии агрессивная часть контрафакта. Конечно, нам не до глинтвейна. В чем логика данной инициативы Минпромторга, я не могу сказать. Какой смысл они вкладывают? Это очень дерзкое и необдуманное предложение», - рассказал депутат.

По словам Хамзаева, до 85% продукции на рынке продается в обход законодательства, в случае с алкоголем это станет новой лазейкой для нарушителей.

«В целом на рынках около 80-85% - это контрафактная продукция. То есть, продукция, которая в обход действующего законодательства продается, теневая часть экономики. Предлагается на этом рынке легализовать продажу алкоголя, где система учета совсем другая, а также присутствует коррупция. Это ни к чему хорошему не приведет. Возможно, кто-то ищет для себя новые выходы с учетом того, что сейчас борются с «наливайками». Такое объяснение может быть», - заключил собеседник НСН.

Ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предоставляющий региональным властям право запрещать на своей территории розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в так называемых «наливайках», передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РынокАлкогольГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры