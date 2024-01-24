Депутат Хамзаев назвал «дерзким» предложение узаконить продажу алкоголя на рынках

На рынке до 85% продукции – это контрафакт, который продается в обход законодательства, продавать алкоголь в таких условиях необдуманно, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с НСН.

Ранее Минпромторг предложил узаконить продажу алкоголя на стационарных рынках — и в бутылках, и в розлив в общепите. Хамзаев признался, что логику такого «дерзкого» предложения не понимает.