Совфед одобрил закон о штрафе до 30 тысяч за неявку в военкомат

Совет Федерации одобрил принятый Госдумой закон об ужесточении ответственности за нарушение требований воинского учета. Законодательная новелла, в частности, в 20 и 10 раз повышает нижнюю и верхнюю планку штрафа за неявку в военкомат по повестке соответственно.

Теперь размер финансового наказания составить от 10 тысяч до 30 тысяч рублей вместо нынешних 500 - 3 тысячи. Предусмотрены также штрафы за неинформирование гражданами об изменении своего семейного положения, образования, места работы (учебы), о смене места жительства. В этом случае придётся заплатить от 1 до 5 тысячи рублей.