Совфед одобрил закон о штрафе до 30 тысяч за неявку в военкомат

Совет Федерации одобрил принятый Госдумой закон об ужесточении ответственности за нарушение требований воинского учета. Законодательная новелла, в частности, в 20 и 10 раз повышает нижнюю и верхнюю планку штрафа за неявку в военкомат по повестке соответственно.

Теперь размер финансового наказания составить от 10 тысяч до 30 тысяч рублей вместо нынешних 500 - 3 тысячи. Предусмотрены также штрафы за неинформирование гражданами об изменении своего семейного положения, образования, места работы (учебы), о смене места жительства. В этом случае придётся заплатить от 1 до 5 тысячи рублей.

«Путаница и шараханье»: Юрист объяснил, кого затронет призыв в 2024 году

За несообщение гражданином о выезде за границу на срок свыше полугода или въезде в страну, а также за неявку в военкомат в определённый законом срок устанавливается штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Закон вступит в силу с 1 октября текущего года.

Ранее депутат Госдумы, генерал Виктор Соболев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» оправдал решение властей запретить выезд из России призывникам с момента направления им повестки в военкомат.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Совет ФедерацииШтрафыВоенкоматы

Горячие новости

Все новости

партнеры