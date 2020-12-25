Совфед одобрил закон о штрафах для чиновников за оскорбление граждан

Совет Федерации одобрил закон о введении штрафов до 150 тыс. рублей для госслужащих за оскорбление граждан. Документ также приравнивает оскорбления в интернете к публичным и предусматривает штраф до 3 млн рублей за клевету для юридических лиц, передает РИА ФАН.

Автор законопроекта о наказании чиновников за хамство рассказал детали инициативы

Федеральный секретарь «Партии Роста», журналист Александр Любимов заявил НСН, что новый законопроект о хамстве чиновников бессмысленный и позволит им «откупаться».

«Снятие с работы для чиновника, где он откармливается, ощутимее любых штрафов. И нынешний режим, хоть и не регулируется законодательно, но, по-моему, он лучше работает, чем, если бы у нас можно было откупиться. А вообще, ответственность перед гражданами регулируется выборами и репутацией самих чиновников, отношением к ним людей. Всё остальное – ёлочные игрушки», - сказал Любимов.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
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