Любимов назвал законопроект о хамстве чиновников бессмысленным

В Государственную думу внесен законопроект о наказании чиновников за хамство. Как пишет РИА Новости, его авторами являются глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн, а также вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. В тексте документа отмечается, что оскорбление, совершённое государственным или муниципальным служащим, может обернуться наложением административного штрафа от 50 до 100 тысяч рублей либо дисквалификацией на срок до одного года, пишет Газета.ру.

Штраф за повторное нарушение составит от 100 до 150 тысяч рублей. Также в этом случае чиновника может ждать лишение права занимать должности в течение двух лет.

Федеральный секретарь «Партии Роста», журналист Александр Любимов в эфире НСН назвал бессмысленным новый законопроект, заявив, что благодаря ему некоторые чиновники смогут «откупаться» от наказания за своё хамство.

{{related_post_ffDDiJ9oD}

«Когда взят курс на удушение всех свобод, то приходиться регулировать всё бесконечным потоком разных странных законопроектов. Это бессмысленная затея, потому что если взять реальность, то администрация президента и так довольно жёстко на это реагирует - сразу посылает сигналы губернии и людей снимают с работы. Снятие с работы для чиновника, где он откармливается, ощутимее любых штрафов. И нынешний режим, хоть и не регулируется законодательно, но, по-моему, он лучше работает, чем, если бы у нас можно было откупиться. А вообще, ответственность перед гражданами регулируется выборами и репутацией самих чиновников, отношением к ним людей. Всё остальное – ёлочные игрушки», - сказал Любимов.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн подготовил законопроект, который должен приравнять оскорбления в интернете к публичным и увеличить максимальные штраф за них с 5 до 10 тысяч рублей для граждан, с 500 тысяч до 700 тысяч рублей для юридических лиц. Об этом сообщал ТАСС со ссылкой на текст документа.

Предполагается, что вырастет сумма взысканий и за обычные оскорбления — с нынешних 1-3 тысяч до 3-5 тысяч для граждан и до 100-200 тысяч для юридических лиц.

