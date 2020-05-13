Автор законопроекта о наказании чиновников за хамство рассказал детали инициативы

По словам Хинштейна, законопроект предусматривает при первом нарушении штраф от 50 до 100 тысяч рублей или лишение права на госслужбу до года. При повторном правонарушении штраф увеличивается и может составить от 100 до 150 тысяч рублей, а дисквалификация может быть назначена до 2 лет.

Депутат отметил, что пожизненного лишения права на госслужбу законопроект не предусматривает, пояснив, что это уже область уголовной ответственности.



