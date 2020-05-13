Автор законопроекта о наказании чиновников за хамство рассказал детали инициативы
Председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, который является одним из авторов законопроекта о наказании чиновников за хамство, считает, что документ в случае его принятия для многих госслужащих станет сдерживающим фактором. Об этом он заявил в интервью «МИР 24».
По словам Хинштейна, законопроект предусматривает при первом нарушении штраф от 50 до 100 тысяч рублей или лишение права на госслужбу до года. При повторном правонарушении штраф увеличивается и может составить от 100 до 150 тысяч рублей, а дисквалификация может быть назначена до 2 лет.
Депутат отметил, что пожизненного лишения права на госслужбу законопроект не предусматривает, пояснив, что это уже область уголовной ответственности.
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