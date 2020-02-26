Совфед одобрил закон о расширении программы материнского капитала
Совет Федерации одобрил закон о расширении программы материнского капитала. Согласно документу, программа маткапитала продлевается до 31 декабря 2026 года. Кроме того, выплаты предусматривают уже при рождении первого ребенка.
20 декабря проект закона, предложенного президентом Владимиром Путиным, был одобрен Госдумой.
С 1 января 2020 года при рождении первого ребенка или его усыновлении семье полагается выплата в размере 466 617 рублей, сообщает RT.
Если у родителей появляется второй ребенок, то выплата увеличивается еще на 150 тыс. рублей, сообщает АГН «Москва».
Ранее материнский капитал предложили разрешить тратить на товары для детей - в том числе игрушки, одежду, школьные принадлежности и средства гигиены отечественного производства. С такой инициативой «Опора России» обратилась к министру промышленности и торговли Денису Мантурову и российской столицы Сергею Собянину. Пилотный проект предлагается реализовать в Москве.
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