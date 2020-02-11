Срок оформления материнского капитала планируют сократить

Кроме указанной поправки, эта программа поддержки семей с детьми будет продлена до 31 декабря 2026 года, сумма маткапитала будет выплачиваться российским семьям после появления уже первого ребенка, а на второго ребенка сумма поддержки будет достигать 616 тыс рублей.

Агентство отмечает, что в настоящий момент время получения сертификата на маткапитал растягивается до одного месяца, но, если указанные меры будут приняты, этот период в реальности сократится с 30 до 10 дней. Госдума уже приняла законопроект в первом чтении.