Срок оформления материнского капитала планируют сократить

11 февраля 202022:16

Срок оформления маткапитала будет сокращен с 15 до 5 дней благодаря электронному взаимодействию ведомств, такие поправки внесены ко второму чтению законопроекта о материнском капитале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу фракции Единая Россия Сергея Неверова.

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Кроме указанной поправки, эта программа поддержки семей с детьми будет продлена до 31 декабря 2026 года, сумма маткапитала будет выплачиваться российским семьям после появления уже первого ребенка, а на второго ребенка сумма поддержки будет достигать 616 тыс рублей.

Агентство отмечает, что в настоящий момент время получения сертификата на маткапитал растягивается до одного месяца, но, если указанные меры будут приняты, этот период в реальности сократится с 30 до 10 дней. Госдума уже приняла законопроект в первом чтении.

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