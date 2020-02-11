Срок оформления материнского капитала планируют сократить
Срок оформления маткапитала будет сокращен с 15 до 5 дней благодаря электронному взаимодействию ведомств, такие поправки внесены ко второму чтению законопроекта о материнском капитале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу фракции Единая Россия Сергея Неверова.
Кроме указанной поправки, эта программа поддержки семей с детьми будет продлена до 31 декабря 2026 года, сумма маткапитала будет выплачиваться российским семьям после появления уже первого ребенка, а на второго ребенка сумма поддержки будет достигать 616 тыс рублей.
Агентство отмечает, что в настоящий момент время получения сертификата на маткапитал растягивается до одного месяца, но, если указанные меры будут приняты, этот период в реальности сократится с 30 до 10 дней. Госдума уже приняла законопроект в первом чтении.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Россия передала Китаю два миллиона медицинских масок
- Отец, бросивший детей в Шереметьево, общается с ними каждый день
- Ушел из жизни чемпион СССР в составе «Спартака» Валерий Рейнгольд
- COVID-19. ВОЗ официально назвала коронавирус
- В России вынесен первый приговор активисту «нежелательной организации»