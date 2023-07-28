Совфед одобрил закон о повышении призывного возраста до 30 лет

Путин заявил об очень близких позициях России и стран Африки по международным вопросам Эксперт рассказал, зачем Шойгу ездил в КНДР Совфед одобрил закон о налоге на сверхприбыль крупных компаний В Госдуму внесен проект о наказании до четырех лет тюрьмы за мелкое взяточничество