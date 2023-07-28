Совфед одобрил закон о повышении призывного возраста до 30 лет

Совет Федерации РФ одобрил закон о возрасте призыва на срочную военную службу с 18 до 30 лет.

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Госдума приняла документ в минувший вторник, а накануне его одобрил комитет Совфеда по обороне, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Закон предполагает внесение изменений в документ «О воинской обязанности и военной службе». Верхнюю границу призывного возраста повысят с 27 до 30 лет.

Новые нормы вступят в действие с 1 января 2024 года, переходного периода не предусмотрено.

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Фото: council.gov.ru
ТЕГИ:ВоеннослужащиеЗаконПризывСовет Федерации РФ

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