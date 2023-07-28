Совфед одобрил закон о запрете на выезд за рубеж после вручения повестки

Также Совфед одобрил закон о штрафе до 30 тысяч за неявку в военкомат. Теперь размер финансового наказания составит от 10 тысяч до 30 тысяч рублей вместо нынешних 500 - 3 тысячи. За несообщение гражданином о выезде за границу на срок свыше полугода или въезде в страну, а также за неявку в военкомат в определённый законом срок устанавливается штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Ранее депутат Госдумы, генерал Виктор Соболев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» оправдал решение властей запретить выезд из России призывникам с момента направления им повестки в военкомат.

