Совфед одобрил закон о запрете на выезд за рубеж после вручения повестки
Совет Федерации одобрил закон, который вводит запрет на выезд за границу при получении повестки.
Выезд гражданину запрещается с момента, когда такая повестка считается врученной по действующему закону. Решение об отмене мер также формируется в реестре воинского учета в автоматическом режиме.
Также Совфед одобрил закон о штрафе до 30 тысяч за неявку в военкомат. Теперь размер финансового наказания составит от 10 тысяч до 30 тысяч рублей вместо нынешних 500 - 3 тысячи. За несообщение гражданином о выезде за границу на срок свыше полугода или въезде в страну, а также за неявку в военкомат в определённый законом срок устанавливается штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.
Ранее депутат Госдумы, генерал Виктор Соболев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» оправдал решение властей запретить выезд из России призывникам с момента направления им повестки в военкомат.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru