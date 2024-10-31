Медведев предложил создать в России цифровой профиль для мигрантов

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил ввести в стране «цифровой профиль мигранта» для полноценной идентификации иностранных граждан на всей территории страны.

Медведев озвучил это предложение в ходе совещания по вопросам государственной миграционной политики.

Глава СПЧ Фадеев назвал законным отказ в приеме детей мигрантов без знания языка

По его словам, это станет возможным только после проведения аудита и совершенствования текущих информационных систем.

Он подчеркнул, что внедрение такого профиля требует значительных ресурсов и использования передовых технологий, но, несмотря на сложность и масштабы проекта, настало время его реализовать, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
ТЕГИ:РоссияМигрантыДмитрий Медведев

Горячие новости

Все новости

партнеры