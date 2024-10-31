Медведев предложил создать в России цифровой профиль для мигрантов

По его словам, это станет возможным только после проведения аудита и совершенствования текущих информационных систем.



Он подчеркнул, что внедрение такого профиля требует значительных ресурсов и использования передовых технологий, но, несмотря на сложность и масштабы проекта, настало время его реализовать, передает «Радиоточка НСН».

