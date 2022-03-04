Совфед одобрил закон о лишении свободы до 15 лет за фейки об армии РФ
Совет федераций одобрил законопроект, вводящий уголовное наказание за фейки о Вооруженных силах России, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.
Документ предполагает введение в Уголовный кодекс новой статьи, а также поправок к КоАП, согласно которым распространителям недостоверных сведений о деятельности российской армии грозит штраф до 1,5 млн рублей или лишение свободы на срок до трёх лет.
При использовании служебного положения или наличии корысти, размер штрафа увеличится до 5 млн рублей, а тюремный срок - от 5 до 10 лет. В случае «тяжких последствий» от распространения фейков можно сесть в тюрьму на срок от 10 до 15 лет.
Ранее депутаты Госдумы приняли данный законопроект сразу в трёх чтениях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru