Совфед одобрил закон о лишении свободы до 15 лет за фейки об армии РФ

Совет федераций одобрил законопроект, вводящий уголовное наказание за фейки о Вооруженных силах России, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

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Документ предполагает введение в Уголовный кодекс новой статьи, а также поправок к КоАП, согласно которым распространителям недостоверных сведений о деятельности российской армии грозит штраф до 1,5 млн рублей или лишение свободы на срок до трёх лет.

При использовании служебного положения или наличии корысти, размер штрафа увеличится до 5 млн рублей, а тюремный срок - от 5 до 10 лет. В случае «тяжких последствий» от распространения фейков можно сесть в тюрьму на срок от 10 до 15 лет.

Ранее депутаты Госдумы приняли данный законопроект сразу в трёх чтениях.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФФейкУголовное НаказаниеЗаконопроектСовет Федерации РФ
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