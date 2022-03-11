Совфед одобрил закон о единых правилах электронного голосования
Совет Федерации одобрил закон, который устанавливает единые правила применения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на проводимых в России выборах и референдумах, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.
Согласно документу, решение о проведении дистанционного голосования принимает региональный избирком, а в случае федеральных выборов - Центризбирком. Специальная комиссия будет определять сроки мероприятия и необходимые для этого системы.
Если избиратель выберет электронное голосование, то бумажный бюллетень он не получит. Отдать свой голос посредством ДЭГ гражданин сможет только один раз. Если избирателей на одном участке будет более трёх тысяч, то участковые комиссии предполагается объединять. Муниципальные избирательные комиссии будут упразднены с 1 января 2023 года.
Законом устанавливается, что лица с погашенной или снятой судимостью за преступления экстремистской направленности не смогут выдвигать свои кандидатуры на выборах в течение пяти лет.
Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что после выборов в Госдуму в сентябре 2021 года были изучены все плюсы и минусы дистанционного электронного голосования и отметила, что торопиться с переходом на электронное голосование не следует.
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