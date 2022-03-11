Госдума приняла закон о единых правилах электронного голосования

Документ унифицирует правила и процедуры при проведении выборов разных уровней с использованием системы ДЭГ в целом по России и в регионах, пишет RT.

Согласно закону, для проведения электронного голосования возможно использовать систему ГАС «Выборы» и другие сертифицированные информационные системы, которые соответствуют требованиям Центризбиркома.

Решение о проведении ДЭГ на выборах в федеральные органы власти и на референдуме, порядок голосования, решение в случае совмещения выборов разного уровня будут закреплены за ЦИК.

Также законопроект предусматривает объединение участковых комиссий на выборах и референдумах, если общее число избирателей на участке превышает 3 тысячи; упразднение с 2023 года муниципальных избирательных комиссий. Кроме того, будет изменен порядок назначения членов избиркомов с правом совещательного голоса: кандидаты по спискам или партии смогут назначать по одному такому члену в ЦИК и региональную комиссию, в случае выборов в органы власти субъекта РФ — лишь в региональную.

