Памфилова призвала не спешить с переходом на электронное голосование

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что были изучены все плюсы и минусы дистанционного электронного голосования.

Памфилова высказалась о прошедших выборах в Госдуму

На встрече с президентом Владимиром Путиным она напомнила, что возможность проголосовать онлайн предоставлялась гражданам на выборах в 2020 и 2021 году. По её словам, торопиться с переходом на электронное голосование не следует.

«Изучив все плюсы и минусы, считаю, что, работая интенсивно, мы всё-таки не собираемся торопиться, пока возникают хоть какие-то вопросы», - заключила Памфилова.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Песня
ТЕГИ:ГолосованиеВыборыЦИКЭлла Памфилова
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