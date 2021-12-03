Памфилова призвала не спешить с переходом на электронное голосование
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что были изучены все плюсы и минусы дистанционного электронного голосования.
На встрече с президентом Владимиром Путиным она напомнила, что возможность проголосовать онлайн предоставлялась гражданам на выборах в 2020 и 2021 году. По её словам, торопиться с переходом на электронное голосование не следует.
«Изучив все плюсы и минусы, считаю, что, работая интенсивно, мы всё-таки не собираемся торопиться, пока возникают хоть какие-то вопросы», - заключила Памфилова.
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