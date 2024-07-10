Совфед одобрил восьмикратное увеличение пошлины за развод

Совет Федерации в ходе заседания поддержал восьмикратное увеличение пошлины за развод (с 650 до 5000 рублей). Об этом сообщило агентство ТАСС.

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Сообщается, что платить повышенную пошлину придется как при расторжении брака при взаимном согласии, так и по суду. Ожидается, что это поможет укрепить российские семьи.

Также существенно увеличится пошлина за изменение имени — с 1600 до 5000 рублей.

Новые правила начнут действовать с 1 января 2025 года.

Ранее телеведущая и сваха Роза Сябитова заявила, что большинство молодых пар сегодня разводятся по несерьезным причинам, восьмикратное увеличение госпошлины за развод поможет сократить число спонтанных расторжений брака.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Совет Федерации РФПошлиныРазвод

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