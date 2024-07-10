Совфед одобрил восьмикратное увеличение пошлины за развод
Совет Федерации в ходе заседания поддержал восьмикратное увеличение пошлины за развод (с 650 до 5000 рублей). Об этом сообщило агентство ТАСС.
Сообщается, что платить повышенную пошлину придется как при расторжении брака при взаимном согласии, так и по суду. Ожидается, что это поможет укрепить российские семьи.
Также существенно увеличится пошлина за изменение имени — с 1600 до 5000 рублей.
Новые правила начнут действовать с 1 января 2025 года.
Ранее телеведущая и сваха Роза Сябитова заявила, что большинство молодых пар сегодня разводятся по несерьезным причинам, восьмикратное увеличение госпошлины за развод поможет сократить число спонтанных расторжений брака.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru