Совфед одобрил восьмикратное увеличение пошлины за развод

Сообщается, что платить повышенную пошлину придется как при расторжении брака при взаимном согласии, так и по суду. Ожидается, что это поможет укрепить российские семьи.

Также существенно увеличится пошлина за изменение имени — с 1600 до 5000 рублей.

Новые правила начнут действовать с 1 января 2025 года.

Ранее телеведущая и сваха Роза Сябитова заявила, что большинство молодых пар сегодня разводятся по несерьезным причинам, восьмикратное увеличение госпошлины за развод поможет сократить число спонтанных расторжений брака.

