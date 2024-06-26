«Плата за инфантильность»: Сябитова объяснила увеличение госпошлины за развод
Современные молодые люди более инфантильные, чем их родители, наказание рублем за развод может помочь сохранить семьи, сказала НСН Роза Сябитова.
Большинство молодых пар сегодня разводятся по несерьезным причинам, восьмикратное увеличение госпошлины за развод поможет сократить число спонтанных расторжений брака. Об этом НСН заявила телеведущая и сваха Роза Сябитова.
Минфин ранее предложил увеличить размер госпошлины за расторжение брака в восемь раз – с 650 до 5000 рублей, сообщило издание РБК со ссылкой на поправки к налоговому законопроекту. Это касается случаев, когда супруги, не имеющие общих несовершеннолетних детей, разводятся при взаимном согласии, а также когда разводятся через суд. Сябитова поддержала инициативу министерства финансов и объяснила свою позицию тем, что рост пошлины сократит количество спонтанных разводов.
«Я на стороне повышения цены. Сейчас мы получили второе поколение “потерянных детей” (первое было во времена Первой мировой войны). Для меня это взрослые дети. Если я в 30 лет прошла “девяностые”, воспитывала двоих детей, похоронила мужа, я, как и многие женщины, рано повзрослела, то сейчас молодые люди инфантильные, в 30 лет они считают, что они еще подростки, хотя, конечно, они повзрослеют. Соответственно, семью они пока не хотят. Возможно, наказание деньгами сдержит их желание развестись, сократит число спонтанных разводов. А там посмотрим, сработает или нет», — сказала Сябитова.
Собеседница НСН добавила, что нынешние молодые люди чаще всего разводятся по несерьезным поводам.
«Большинство разводов, которые сейчас совершаются этими детьми, со стороны выглядят смешно. Мое поколение не разводилось по таким причинам. Единственная обоснованная причина для развода — когда страдают дети. А взрослые люди могут договориться. Если вы разводитесь из-за того, что он лайк в соцсетях не поставил, тогда и платите больше. Важно и то, что какие-нибудь обеспеченные блогеры, которые и женятся, и разводятся по странным причинам, даже не заметят 5000 рублей. А те, для кого это существенная сумма, подумают, не лучше ли эти деньги потратить на что-то важное для семьи», — подытожила она.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что при разводе родителей суд по умолчанию должен выносить решение в пользу совместного воспитания ребенка: две недели он может жить у мамы, другие две недели – у папы.
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